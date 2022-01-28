Nuốt chửng những thứ kinh dị nhất, 'quái thú ăn đá' hừng hực khí chất khiến người xem phải rùng mình

Cỗ máy được ghi lại là PTH Crusher 2500HD và nó sản xuất tại Áo. Với công năng vượt trội, cỗ máy sẽ rất hữu hiệu trong việc san bằng đất đá và các vùng sạt lở. Dù có trọng lượng hơn 6000kg nhưng nó rất dễ di chuyển cũng như vận hành.
Đời Sống 18:00 28/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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