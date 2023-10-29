Nữ tài xế lùi ô tô xuống sông, nhiều người trong làng vội lao xuống giải cứu hai mẹ con bị mắc kẹt trong xe

Sự việc được ghi lại vào ngày 24/10, tại Thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Video ghi lại cho thấy chiếc xe ô tô đang lùi bất ngờ lao thẳng xuống sông. Người dân gần đó nhanh chóng nhảy xuống để giải cứu hai mẹ con bị mắc kẹt trong xe.

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