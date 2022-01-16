Nữ huấn luyện viên vừa xinh đẹp vừa NÓNG BỎNG vừa NGỌT NGÀO, uốn dẻo điêu luyện khiến cư dân mạng ‘mắt tròn mắt dẹt’

Nữ huấn luyện viên Kim Sung Hee nổi tiếng khắp mạng xã hội với gần 160 nghìn người theo dõi trên Instagram. Cô nàng không chỉ sở hữu ngoại hình ngọt ngào và xinh đẹp, khiến người theo dõi “mắt tròn mắt dẹt” với những hình ảnh thực hiện động tác uốn dẻo.

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