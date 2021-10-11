Những loài rắn kỳ dị trên thế giới: Rắn có thể phát ra màu sắc óng ánh dưới ánh nắng, 'vũ khí hạng nặng' nhằm thu hút con mồi đến nạp mạng

Rắn ngũ sắc là loài sặc sỡ nhất trên thế giới với 5 màu trên cơ thể không phải lúc nào cũng giống nhau và xuất hiện ở phần lưng cùng bụng, được ngăn cách bởi một đường vân vàng. Đây cũng chính là vũ khí giúp nó thu hút được con mồi đến nạp mạng

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