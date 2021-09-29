Những kỵ sĩ cuối cùng trên quần đảo Marquesas, Pháp, nơi có đầy rẫy những con ngựa hoang dã đầy nguy hiểm

Quần đảo Marquesas (Pháp) nổi tiếng là vùng đất có số lượng ngựa nhiều hơn người. Cư dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề chăn ngựa đầy nguy hiểm. Đây là những con ngựa bán hoang dã nên vẫn còn khá nguy điểm đối với người dân ở vùng đất này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-ky-si-cuoi-cung-tren-quan-dao-marquesas-phap-noi-co-day-ray-nhung-con-ngua-hoang-da-day-nguy-hiem-427721.html