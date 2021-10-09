Nhóm người tá hỏa phát hiện tổ trứng to như trứng ngỗng dưới gốc cây mục, 'Chắc chắn không phải do ngỗng, vậy là con gì?'

Một nhóm người đã phát hiện ra một cái hang nhỏ bên dưới một gốc cây mục, khi rọi đèn vào thì họ đã phát hiện ra rất nhiều quả trứng có kích thước lớn gần bằng trứng ngỗng. Đây là những quả trứng của sinh vật gì?
Đời Sống 14:00 09/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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