Nhìn thấy sinh vật lạ màu đen đang từ từ bò về phía mình, đám trẻ đang đá bóng sợ hãi la hét rồi bỏ chạy

Hình ảnh ghi lại cho thấy một nhóm trẻ chơi đùa và đuổi theo một quả bóng trên sân thì phát hiện sinh vật đen xì và đang chậm rãi bò về phía trước. Một lúc sau, cậu bé bắt đầu hét toáng lên và cậu cùng những người bạn của mình điên cuồng chạy trốn khỏi sinh vật đó. Vụ việc được ghi lại tại Thành phố Santiago del Estero, tỉnh cùng tên phía bắc Argentina.

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