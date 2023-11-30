Nhân viên lễ tân thoát chết trong gang tấc khi xe BMW mất kiểm soát đâm vào nhà hàng kinh hoàng, hiện trường hỗn loạn

Hình ảnh từ camera của một nhà hàng hải sản ghi lại cho thấy chiếc SUV BMW mất kiểm soát đâm vào quầy lễ tân, vỡ nát hoàn toàn. Một nhân viên lễ tân may mắn thoát chết trong gang tấc. Vụ việc xảy ra vào ngày 26/11, tại Thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

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