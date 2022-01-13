Nhân viên bưu chính đang vận chuyển, kiện hàng bất ngờ nổ tung kinh hoàng khi vừa đặt xuống đất

Sự việc được camera an ninh tại một trạm bưu chính ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam hôm 12/1 ghi lại cho thấy, một kiện hàng bất ngờ phát nổ khi các nhân viên bưu chính đang vận chuyển các gói hàng xuống khỏi một chiếc xe tải, bất ngờ một kiện hàng đã nổ tung.

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