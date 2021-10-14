Nhận ra giỏ xách 'không cánh mà bay', cụ bà 'quật ngã' tên cướp táo tợn để đòi lại khiến ai nấy sửng sốt

Khi đang tổ chức tiệc sinh nhật bên những người bạn già, một cụ bà đã bị tên cướp giật đi chiếc túi xách. Người phụ nữ lớn tuổi đã nhanh chóng đuổi và vật tên cướp có thân hình to lớn xuống đất. Tên cướp hiện đã bị cảnh sát bắt giữ.

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