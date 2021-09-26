Nhà thiết kế biến các loại bánh truyền thống của người miền Tây thành 'đầm dạ hội' siêu xịn xò

NTK Nguyễn Minh Công vừa ngẫu hứng cho ra mắt BST mang tên Fashion - Food | Mini Collection 2021, tận dụng đồ ăn để thiết kế. Anh cho biết đây vừa là cách để bản thân thỏa sức đam mê lại vừa vui vì đáp ứng được sở thích nấu ăn, khéo tay bày biện của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-thiet-ke-bien-cac-loai-banh-truyen-thong-cua-nguoi-mien-tay-thanh-dam-da-hoi-sieu-xin-xo-426867.html