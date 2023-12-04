Người đàn ông dùng tay không bắt ‘quái vật khủng’ dài hơn 5 mét trên sông khiến người chứng kiến hết lên trong hoảng sợ

Hình ảnh ghi lại cho thấy một người đàn ông phát hiện thấy con trăn Anaconda khổng lồ đang bơi trên sông, người đàn ông đã dùng tay không tóm lấy đuôi con vật. Hành động này khiến những người đi chung hết lên trong sợ hãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-dung-tay-khong-bat-quai-vat-khung-dai-hon-5-met-tren-song-khien-nguoi-chung-kien-het-len-trong-hoang-so-635067.html