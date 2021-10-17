Người đàn ông đi bộ trên đường điếng người khi nhanh chân thoát khỏi vụ va chạm ô tô bị tai nạn văng trúng, nhiều người chứng kiến cảm thấy bàng hoàng

Sự việc xảy ra hôm 13/10 ở Sevastopol, Nga. Đâm trúng một chiếc SUV sang đường ẩu, chiếc Sedan văng trúng vào nơi người đi bộ đang đứng.

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