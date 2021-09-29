Ngư dân Phú Quốc ngỡ ngàng khi phát hiện một con cá mập 'siêu to khổng lồ' mắc kẹt trong lưới

Một nhóm ngư dân vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra một con cá mập khổng lồ bị mắc kẹt trong lưới đánh cá. Sự việc xảy ra vào thứ Bảy (25/9) tại vùng biển giữa Hà Tiên và Phú Quốc, cách đất liền Việt Nam hơn 50 km. Con cá mập khổng lồ này dài khoảng 12 mét và nặng khoảng 15 tấn.
Đời Sống 08:44 29/09/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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