Ngôi làng cổ đẹp tựa như một bức tranh vẽ, có tuổi đời 700 năm ở xứ sở Kim Chi

Làng cổ Naganeupseong có từ năm 1397, nổi tiếng Hàn Quốc với phong cảnh đẹp như tranh vẽ và hiện tại vẫn còn hàng trăm người dân sinh sống ở nơi này. Mỗi năm ngôi làng này luôn đón một lượng khách du lịch khá đông đến để thăm quan và tìm hiểu thêm về văn hóa lâu đời ở nơi đây.

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