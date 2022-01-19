Ngỡ ngàng trước ngoại hình ngây thơ với đôi mắt to tròn, long lanh, loài mực tím ngắt khiến nhà thám hiểm bị thu hút bởi độ dễ thương kỳ lạ

Video ghi lại hình ảnh loài mực ống Rossia pacifica, một giống mực hình dáng giống giữa bạch tuột và mực. Hình dạng của nó trông rất ngộ nghĩnh đến mức các nhà thám hiểm đại dương còn nghĩ rằng nó trông giống như một món đồ chơi giả của trẻ em bị đánh rơi xuống lòng đại dương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-ngang-truoc-ngoai-hinh-ngay-tho-voi-doi-mat-to-tron-long-lanh-loai-muc-tim-ngat-khien-nha-tham-hiem-bi-thu-hut-boi-do-de-thuong-ky-la-446604.html