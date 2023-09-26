Ngày đầu dọn về căn nhà mới mua, người phụ nữ phát hiện ra chiếc két sắt bí ẩn giấu kỹ phía sau lò sưởi, khiến người xem không khỏi kinh ngạc

Tài khoản TikTok có tên @fireplacesafe chia sẻ một video ghi lại toàn bộ quá trình tìm được chiếc két sắt bí ẩn trong căn nhà mới mua thu hút hơn 70 triệu lượt xem và khiến người xem không khỏi kinh ngạc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-au-don-ve-can-nha-moi-mua-nguoi-phu-nu-phat-hien-ra-chiec-ket-sat-bi-an-giau-ky-phia-sau-lo-suoi-khien-nguoi-xem-khong-khoi-kinh-ngac-619377.html