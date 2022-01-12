Mổ bụng gà nướng, cảnh tượng bên trong con gà khiến cả gia đình liên tục ‘mắt chữ O, miệng chữ A’ vì quá khó tin vào mắt mình

Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, một gia đình đang chuẩn bị thưởng thức món gà nướng thơm ngon. Nhưng mổ bụng con gà, cô gái "mắt cũng chữ O, miệng cũng chữ A" khi phát hiện điều không tưởng bên trong, đó là một con gà khác bé hơn nằm bên trong.

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