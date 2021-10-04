Mẹ đi vắng nhà, bé gái 4 tuổi chơi trò mạo hiểm đu mình bên ngoài ban công tầng 10 khiến nhiều người 'THÓT TIM'

Vụ việc xảy ra tại một tòa chung cư cao tầng vào ngày 23/9 vừa qua tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khi không có mẹ ở nhà, bé gái 4 tuổi đã trèo ra bên ngoài ban công tầng 10 khiến nhiều người thót tim. May mắn, bé gái đã được giải cứu kịp thời.

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