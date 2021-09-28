May mắn thoát khỏi hàm cá sấu, ngay khi lên bờ linh dương tiếp tục bị bầy sói hoang đoạt mạng

Tưởng may mắn thoát khỏi hàm cá sấu dưới sông, nhưng cuối cùng linh dương lại bị bầy sói hoang chặn đầu đoạt mạng ngay khi vừa lên bờ. Cái chết thảm thiết của linh dương khiến các con trong đàn cảm thấy hoang mang, lo sợ cho an nguy của bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-man-thoat-khoi-ham-ca-sau-ngay-khi-len-bo-linh-duong-tiep-tuc-bi-bay-soi-hoang-doat-mang-427458.html