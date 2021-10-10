'Mãnh hổ rừng xanh' trổ tài săn lợn rừng, cứ tưởng con mồi dễ ăn nào ngờ bị chống trả quyết liệt

Phát hiện lợn rừng đang cặm cụi tìm kiếm thức ăn, con hổ nhanh chân lao đến tấn công vào cổ con mồi. Nhưng lợn rừng không chịu thua, đã dùng hết sức đẩy con hổ dữ. Thế nhưng, sau một lúc chống trả quyết liệt lợn rừng cũng phải chịu 'bó tay' chịu trói.

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