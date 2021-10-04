Mãn nhãn trước cảnh tượng kéo lưới bắt hàng trăm tấn cá cùng lúc rồi phân loại và chế biến, đóng hộp, làm lạnh ngay trên thuyền

Có rất nhiều cách bắt cá và một trong những cách phổ biến nhất là thả lưới. Những con cá sau đó cũng được phân loại và chế biến, đóng hộp, làm lạnh ngay trên thuyền để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng tốt nhất.

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