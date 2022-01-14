Màn đụng độ bất ngờ của 'mèo lớn' và đoàn người đánh cá, liệu những người ngư nhân có thể an toàn về bờ hay không?

Đoạn video ghi lại cảnh tượng một con hổ Bengal Hoàng gia ở khu bảo tồn Hổ Sundarbans, Ấn Độ đã tấn công một chiếc thuyền đánh cá. Những ngư dân đã cố gắng chống cự bằng cách lây sào đạp về phía con hổ nhưng hành động này chỉ càng khiến con hổ trở nên hung tợn hơn.

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