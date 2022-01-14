Mặc sóng to gió lớn, 2 người đàn ông mạo hiểm tính mạng chui xuống khe đá để săn 'bàn tay quỷ', loại hải sản có giá đắt hơn cả tôm hùm

Hình ảnh ghi lại cho thấy 2 người đàn ông ra biển trong một ngày sóng to gió lớn, để bắt những loại hải sản đắt giá có ở bờ kè. Đó là con hà ngỗng hay còn được gọi là 'ngón tay quỷ' vô cùng nổi tiếng và đắt đỏ (giá khoảng 250 USD/kg, tức hơn 5 triệu đồng/ký), đắt gấp 7 lần tôm hùm Maine, Mỹ.
Đời Sống 11:25 14/01/2022

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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