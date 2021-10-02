Mặc kệ nhiệt độ dưới 0 độ C, gái xinh diện bikini 'ngâm mình' dưới biển khiến ai nấy đều 'mắt tròn mắt dẹt'

Đoạn video ghi lại những hình ảnh của 4 cô gái trẻ liều lĩnh mặc đồ bơi đã nhảy xuống tắm nước đóng băng ở vùng Vladivostok nước Nga. Với điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ, các cô gái "nóng bỏng" khiến cư dân mạng rất nể phục trước sức chịu lạnh của họ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-ke-nhiet-do-duoi-0-do-c-gai-xinh-dien-bikini-ngam-minh-duoi-bien-khien-ai-nay-deu-mat-tron-mat-det-428383.html