Mặc kệ nhiệt độ dưới 0 độ C, gái xinh diện bikini 'ngâm mình' dưới biển khiến ai nấy đều 'mắt tròn mắt dẹt'

Đoạn video ghi lại những hình ảnh của 4 cô gái trẻ liều lĩnh mặc đồ bơi đã nhảy xuống tắm nước đóng băng ở vùng Vladivostok nước Nga. Với điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ, các cô gái "nóng bỏng" khiến cư dân mạng rất nể phục trước sức chịu lạnh của họ.
Đời Sống 18:40 02/10/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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