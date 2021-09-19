Loài khủng long 'khổng lồ', khát máu, dữ tợn hơn cả khủng long được mệnh danh là 'bạo chúa muôn thú'

Spinosaurus là chi khủng long ăn thịt to lớn nhất được biết đến, có kích thước trung bình còn lớn hơn Tyrannosaurus, hay còn gọi là "khủng long bạo chúa". Các nghiên cứu cho thấy chúng có chiều dài khoảng 12,6 đến 18 m và nặng từ 7 đến 20 tấn. Trong khi đó, Tyrannosaurus chỉ dài 12,3 m và nặng 6,8 tấn.

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