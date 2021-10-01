Loài chim sở hữu tốc độ bay 390km/h không thua gì một chiếc xe đua phân khối lớn, dễ dàng bắt lấy con mồi trong chớp mắt

Peregrine falcon là một loài chim trong chi cắt ở Bắc Mỹ. Với sải cánh rộng, chúng được mệnh danh là kẻ nhanh nhất trong thế giới động vật. Sở hữu tốc độ bay 390km/h ngang với một chiếc siêu xe.

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