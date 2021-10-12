Linh dương may mắn thoát khỏi bày chó hoang, nhưng lại vô tình lạc vào 'vùng đất cấm' của kẻ đang 'há mồm' đợi sẵn con mồi

Chạy vào vùng đất của loài sinh vật này, linh dương tưởng như đã thoát chết mà không biết đàn chó hoang không phải mối nguy lớn nhất. Ở dưới nước vẫn còn một con vật đang đợi con mồi đến nạp mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/linh-duong-may-man-thoat-khoi-bay-cho-hoang-nhung-lai-vo-tinh-lac-vao-vung-dat-cam-cua-ke-dang-ha-mom-doi-san-con-moi-430305.html