Linh dương Impala chết thảm thương trước 'sát thủ đầm lầy' vì… sừng quá dài

Trong thiên nhiên hoang dã, những chiếc sừng dài của linh dương Impala đực không chỉ giúp nó trở nên oai vệ hơn trong mắt con cái, mà còn có tác dụng làm vũ khí chống lại tình địch hoặc các loài động vật săn mồi. Tuy nhiên, đôi khi chiếc sừng lại 'báo hại' chủ nhân và thậm chí khiến nó mất mạng.
Đời Sống 08:20 11/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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