Linh dương 'cố thủ' dưới hồ nước để tránh sự truy sát của bầy hoang đang khát máu tươi và cái kết bất ngờ phút cuối

Tại khu bảo tồn Vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi, những khoảnh khắc săn mồi ấn tượng của đàn chó hoang Châu Phi đã được ghi lại. Bọn chúng đã có màn săn con mồi cực điêu luyện và làm cho linh dương phải lo sợ.
Đời Sống 08:30 15/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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