Linh dương 'chơi ngông' cố tình tấn công bầy linh cẩu và cái kết nhận về là 'án tử' khi bị kẻ săn mồi tóm gọn rồi xé xác

Đoạn video ghi lại cảnh một con linh dương 'chơi ngông' cố tình tấn công đàn linh cẩu háu đói. Cuối cùng, linh dương đã nhận 'án tử' khi bị kẻ săn mồi tóm gọn rồi xé xác. Bầy linh cẩu lại được một bữa ăn no say.

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