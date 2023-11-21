Lao nhanh như một cơn gió, linh dương nhảy qua nắp capo, xuyên thẳng đầu vào kính chắn gió gây ra tai nạn kinh hoàng

Sự việc xảy ra vào ngày 23/2, tại làng Jhadina, thuộc vùng Garhmukteshwar, quận Hapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một con linh dương to lớn đang vật lộn trên nắp capo trong khi đầu nó bị kẹt vào phía trong xe, phần đầu của nó thậm chí còn thò ra ngoài cửa sổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lao-nhanh-nhu-mot-con-gio-linh-duong-nhay-qua-nap-capo-xuyen-thang-dau-vao-kinh-chan-gio-gay-ra-tai-nan-kinh-hoang-631950.html