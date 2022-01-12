Lạnh sống lưng giây phút cần trục rơi xuống đường đè nát Audi, bất ngờ hơn tài xế thoát chết khiến người chứng kiến còn cảm thấy khó tin

Sự việc xảy ra tại Thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hình ảnh do camera giám sát ghi lại cho thấy người đàn ông đang đi Audi màu trắng trên đường thì bất ngờ một chiếc cần trục rơi xuống. Chiếc xe bị đè ngang biến dạng thế nhưng tài xế lại thoát chết thần kỳ.
Đời Sống 07:43 12/01/2022

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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