Kinh hoàng người đàn ông bị trăn khổng lồ 'trói chân', hành động sau đó của anh khiến mọi người choáng váng

Một chàng trai vị một con trăn lớn quấn quanh chân. Thay vì sợ hãi, anh đã lấy điện thoại quay lại rồi và đề nghị con trăn thả mình ra. Tuy nhiên, con trăn vẫn ngoan cố nên cuối cùng người này đành phải túm lấy cổ con vật, kéo nó ra khỏi chân mình. Câu chuyện diễn ra tại Malaysia.
Đời Sống 17:24 19/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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