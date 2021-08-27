Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô 'điên' đâm 4 nạn nhân đến 2 lần để trả thù

Đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô đâm người đàn ông ngã xuống đường rồi quay lại tông một lần nữa nhưng anh đã kịp chui vào lùm cỏ. Được biết, chiếc ô tô kia thực chất đã tông vào 4 thanh niên khiến 1 người chết, 3 người phải đi cấp cứu. Sau sự việc, tài xế đã đi đầu thú và khai nhận cố tình đâm vào nhóm người để trả thù do mâu thuẫn tranh cãi về đất đai trước đó.
Đời Sống 10:14 27/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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