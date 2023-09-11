Kinh hoàng cảnh tượng tài xế ô tô mở cửa bất cẩn, người phụ nữ đi xe máy tử vong tử thương tâm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 11/9, trên đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An. Tài xế ô tô mở cửa thiếu quan sát đúng đúng lúc một người đi xe máy lao tới, đâm vào cửa xe rồi ngã ra đường. Không may lúc đó xe ô tô chở rác lao tới đâm nạn nhân tử vong.

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