Kinh hoàng cảnh tượng nam thanh niên bất tỉnh tại chỗ khi bị một kẻ tâm thần tông xe và tạt nước sôi man rợ

Theo thông tin từ Tiền Phong, một clip dài khoảng 3 phút ghi lại cảnh tượng nam thanh niên bị một đối tượng tấn công. Hành động tấn công này được cho là rất dã man, bởi sau khi nam thanh niên bị xe máy tông bất tỉnh nằm bên vệ đường, đối tượng còn tiếp tục dùng dùng chân giẫm đạp lên người, đá vào đầu… nam thanh niên.
Đời Sống 17:35 23/11/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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