KINH HOÀNG: Ắc quy xe tay ga bốc cháy, 'bà hỏa' dữ dội, nuốt gọn gần 30 phương tiện trên phố

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, tia lửa ban đầu phát ra từ bình ắc quy của một chiếc xe tay ga màu trắng. Ngọn lửa ban đầu rất nhỏ, tuy nhiên chỉ trong vài phút nó đã lan nhanh. Ngọn lửa bốc lên dữ dội nhanh chóng nhấn chìm hơn 30 phương tiện gần đó và lan lên phía trên các ngôi nhà.
Đời Sống 08:49 07/07/2023

Hạ Nhiên (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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