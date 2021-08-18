'Kinh hãi tột độ' khi thấy cá sấu ngoạm chặt tay nữ huấn luyện lôi xuống bể nước trước sự chứng kiến của các em nhỏ

Phát hiện con cá sấu đang bò ra ngoài, nữ huấn luyện đã ra tay ngăn cản và bất ngờ bị nó ngoạm thật chặt vào tay. Chưa dừng lại đó, con cá sấu còn lôi nữ huấn luyện xuống nước và dùng đòn xoay người vô cùng tàn bạo.
Đời Sống 20:13 18/08/2021

Ánh Xuân (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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