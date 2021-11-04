Kinh hãi cảnh thùng cá bị bỏ quên 3 tháng lên cả mốc, lúc mở ra cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều tím mặt

Khi mở ra, anh B.T.H thấy hộp xốp bị mốc, bám bẩn. Những túi nilon cũng bị lên meo, nhưng khi mở túi thì ngỡ ngàng chứng kiến những con cá vẫn sống. Người chủ tiết lộ rằng đây là một kỳ tích khi mấy chú cá vẫn sống sau 3 tháng bị nhốt trong bọc kín, không có thức ăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hai-canh-thung-ca-bi-bo-quen-3-thang-len-ca-moc-luc-mo-ra-canh-tuong-ben-trong-khien-ai-nay-deu-tim-mat-434600.html