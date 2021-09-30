Kinh dị trăn khủng quằn quại cố nôn ra con mồi vừa cho vào bụng, khiến người xem rùng rợn khi nguyên xác con mồi vẫn còn 'zin'

Đoạn video được Viral Press đăng tải, ghi lại cảnh một con trăn há miệng, oằn mình cố nôn ra bữa ăn chưa kịp tiêu hóa. Video khiến người xem phải rùng rợn khi nguyên xác con mồi được nôn ra.
Đời Sống 22:40 30/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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