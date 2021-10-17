Không màng hiểm nguy, người đàn ông 'bắt tay' với cá mập trắng 'siêu to khổng lồ', sống qua 5 thập kỷ

Đoạn video ghi lại cảnh một con cá mập trắng khổng lồ Deep Blue bơi lượn lờ gần lồng sắt của các thợ lặn ở vùng biển Mexico. Được biết, loài vật này dài 6,7 mét và nặng 2,5 tấn. Một thợ lặn đã thò ra khỏi lồng sắt để túm vây của con cá mập trắng khổng lồ khi nó bơi tới gần.
Đời Sống 16:33 17/10/2021

Mita | Theo Phụ nữ sức khỏe

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