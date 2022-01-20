Không hổ danh là thiện xạ suất sắc khi chỉ cần nhìn qua gương cũng có thể bắn trúng mục tiêu ở phía sau lưng một cách chính xác

Nhân vật trong video là anh Fadel Abu Duha, người sử dụng súng trường AK-47 để bắn trúng mục tiêu được sắp xếp với hình thức bắn tỉa cực khó . Được biết loại súng mà anh sử dụng là một trong những loại súng khó sử dụng nhất đối với các mục tiêu luyện tập.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-ho-danh-la-thien-xa-suat-sac-khi-chi-can-nhin-qua-guong-cung-co-the-ban-trung-muc-tieu-o-phia-sau-lung-mot-cach-chinh-xac-446814.html