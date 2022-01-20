Không hổ danh là thiện xạ suất sắc khi chỉ cần nhìn qua gương cũng có thể bắn trúng mục tiêu ở phía sau lưng một cách chính xác

Nhân vật trong video là anh Fadel Abu Duha, người sử dụng súng trường AK-47 để bắn trúng mục tiêu được sắp xếp với hình thức bắn tỉa cực khó . Được biết loại súng mà anh sử dụng là một trong những loại súng khó sử dụng nhất đối với các mục tiêu luyện tập.
Đời Sống 11:30 20/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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