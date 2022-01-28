Không có thế lực dưới vùng đất nhưng 'kẻ thống lĩnh' bầu trời lại sở hữu mánh khóe tinh ranh khiến hươu sao chết ngợp vì đuối nước

Con đại bằng đầu trắng đã "tia" thấy con mồi từ trên cao. Sau đó nó bay như lao xuống, dùng móng vuốt ngọn của mình để dìm chết hươu sao và sau đố lôi con mồi lên để tận hưởng bữa ăn thành công của mình. Cảnh tượng được ghi lại bởi một cư dân sống tại bang Wisconsin có tên là Julie Smith khi đang đi dạo ở bờ hồ Noquebay.
Đời Sống 14:10 28/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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