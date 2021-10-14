Không cần tốn nhiều công sức, hai thanh niên chỉ cần chặt cây chuối rồi thả xuống ao bèo, ít phút sau đã thu hoạch rất bất ngờ

Hai người thanh niên chặt một cây chuối rồi cắm vào thân những que tre có một đầu buộc một sợi dây, sau đó lấy thịt ốc làm mồi nhử. Khi mang thân chuối lên thì cả hai đã thu hoạch bất ngờ.
Đời Sống 18:12 14/10/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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