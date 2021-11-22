Khoảnh khắc một mái nhà bị cơn lốc xoáy cuốn bay lên không trung rồi' xé toạc' thành vô số mảnh vụn

Người dân Indonesia đã ghi lại được khoảnh khắc một mái nhà bị những cơn lốc xoáy cuốn bay lên không trung rồi xé toạc thành vô số mảnh vụn. Khoảnh khắc những chiếc mái tôn bay lên không trung như vũ bão khiến nhiều người không khỏi kinh hoàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-mot-mai-nha-bi-con-loc-xoay-cuon-bay-len-khong-trung-roi-xe-toac-thanh-vo-so-manh-vun-437842.html