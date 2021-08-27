Khoảnh khắc 2 xe cứu thương va chạm ở Đà Nẵng, một F1 tử vong, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Xe cứu thương của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) chở 1 trường hợp F1 bị tai biến mạch máu não sang Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Tuy nhiên, khi tới ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Quang Trung thì va chạm với một xe cứu thương khác. Sau đó, trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân không qua khỏi. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân cũng dương tính với SARS-CoV-2.
Đời Sống 00:06 27/08/2021

Thư Trang (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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