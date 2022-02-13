Khi thách thức không ngăn nổi những đam mê, các tuyển thủ nhảy dù "bạo gan" thả trôi mình từ trên không ở độ cao hãi hùng

Hai tuyển thủ nhảy dù đã hết sức mong chờ màn trải nghiệm ở độ cao cực khủng. Với không gian bầu trời rộng lớn và những cơn gió cực mạnh và nguy hiểm cũng không ngăn được đam mê khám phá và trải nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-thach-thuc-khong-ngan-noi-nhung-dam-me-cac-tuyen-thu-nhay-du-bao-gan-tha-troi-minh-tu-tren-khong-o-do-cao-hai-hung-449234.html