Khi đang bơm xăng, chiếc ô tô bất ngờ phát ra tiếng nổ cực lớn khiến tài xế và nam nhân viên giật mình và cách xử lý khôn ngoan của cả 2

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi đang được nhân viên bơm xăng, chiếc ô tô đột nhiên phát ổ khiến tài xế và nam nhân viên giật mình, hốt hoảng. Lúc này, nam tài xế đã mở cửa xe ra rồi lái chiếc ô tô di chuyển ra xa để tránh ảnh hưởng tới cây xăng.

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