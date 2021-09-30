Khi đám cưới đang diễn ra, chú rể có hành động này với con riêng của vợ khiến nhiều người bất ngờ

Cặp đôi Dontez Williams (33 tuổi) và Myshella Burton (26 tuổi) quen nhau và tổ chức lễ cưới vào ngày 13/8. Trong buổi tiệc này, chú rể Williams nghẹn ngào ngỏ lời nhận nuôi hai cô con gái riêng của Burton. Hành động này khiến nhiều người trong bữa tiệc không kìm được nước mắt.

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